شكرا لقرائتكم خبر جولات استباقية لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية في منافذ البيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ وزارة التجارة زيارات رقابية استباقية على المنشآت التجارية بجميع مناطق المملكة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة، وذلك ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان وموسم العمرة التي بدأت منذ ستة أشهر، وتضمنت عقد اجتماعات دورية مع كبار الموردين لمتابعة سير سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفق السلع الأساسية والسلع ذات الطلب العالي في شهر رمضان إلى منافذ البيع بكميات مناسبة، وضمان تغطية أي نقص في هذه السلع.

وتشمل الزيارات المستودعات والأسواق المركزية والهايبرات والمخازن، بالإضافة إلى محال الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود على الطرق المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومواقيت الإحرام.

وتقوم التجارة برصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.

وتعمل الفرق الرقابية للوزارة طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى التحقق من تأمين مخزون كاف، وضبط محاولات التأثير على الأسعار، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة.

وتتابع التجارة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، ومطابقة الأسعار مع صناديق المحاسبة، وضبط حالات الغش والتضليل للعروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم.

زيارات رقابية مع قرب حلول رمضان

تشمل:







المستودعات



الأسواق المركزية



الهايبرات



المخازن



محال الذهب والمجوهرات



محطات الوقود



المتابعة:





رصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب.



تلبية أي زيادة مطلوبة.



التأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات.



اتخاذ إجراءات تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.



متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية.



التحقق من تأمين مخزون كاف.



ضبط محاولات التأثير على الأسعار.



ضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة.



الإجراءات: