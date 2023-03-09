شكرا لقرائتكم خبر بيبان 23 ينطلق اليوم بـ750 عارضا و350 متحدثا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» اليوم (9 مارس) ملتقى «بيبان 23»، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، والذي يستمر حتى 13 مارس، تحت شعار «فرص تصنع الريادة»؛ بمشاركة أكثر من 350 متحدثا محليا وعالميا، و750 عارضا من رواد الأعمال المحليين والعالميين، بحضور عدد من المسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار.

ويتيح «بيبان 23» أمام رواد الأعمال التعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة، كما يشارك فيه أكثر من 120 جهة ممكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ في مجالات الإجراءات والتمويل والخدمات، إضافة إلى مشاركة 34 جهة حكومية تستعرض خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف التغلب على جميع التحديات والصعوبات التي تواجهها في القطاعات كافة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد مرتادي الملتقى 105 آلاف زائر.

ويسهم الملتقى الذي يفتح أبوابه يوميا من الـ4 وحتى 11 مساء، في صناعة بيئة ريادية تحث الشباب على دخول عالم ريادة الأعمال، وبناء شبكة ريادية محلية وعالمية، كما يعزز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال، ويوطد التواصل بينهم، ويرعى الأفكار الإبداعية وأساليب استثمارها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الساعية إلى رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.

وصممت أبواب «بيبان 23»؛ وعددها 9 لتلبية متطلبات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، التي تشتمل على: باب الانطلاقة، باب النمو، باب التمكين، باب التجارة الالكترونية، باب التمويل، باب الابتكار، باب الشركات الناشئة، باب الامتياز التجاري، وباب السوق.

وسيتمكن زوار ملتقى بيبان 23 من الالتحاق بـ300 ورشة عمل تدريبية، ومن المقدر أن يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 20 ألف مستفيد، كما تناقش الورش مواضيع متنوعة، منها: الإدارة المالية، تجربة الحصول على امتياز تجاري، التحول إلى التجارة الالكترونية، استراتيجية إدارة المخاطر، إدارة سلاسل الإمداد، التخطيط الاستراتيجي، ونمو المنشآت، بجانب مواضيع أخرى تعرف رواد ورائدات الأعمال على الخطط الاستراتيجية والأعمال التشغيلية لأعمالهم التنموية.

وسيحتضن الملتقى نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال؛ بمشاركة أكثر من 200 دولة، وتعد أول وأكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، وتستضيف المملكة التصفيات النهائية للمسابقة، وسيشهد الحفل الختامي توزيع الجوائز بحضور أفضل 100 رائد ورائدة أعمال تأهلوا للنهائيات، وتصل الجوائز النقدية إلى مليون دولار.

ويشهد الملتقى إطلاقات واتفاقيات نوعية تسهم بشكل مباشر في دعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، على رأسها التقنية والسياحة والترفيه والثقافة والرياضة؛ الذي بدوره سينعكس على تحفيز استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نموها، كما سيساعد الشركات الناشئة على التوسع في السوق المحلي بواسطة الحلول التمويلية المتنوعة.