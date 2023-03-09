شكرا لقرائتكم خبر الوطنية للإسكان تطلق دار خزام شمال الرياض بأسعار تبدأ من 350 ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويوفر مشروع دار خزام 270 وحدة سكنية على مساحة تجاوزت 27 ألف م2، بشقق عصرية تم تصميمها وفق أعلى معايير جودة الحياة وبمساحات سكنية تراوحت ما بين 139 - 176 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 350 ألف ريال.
ويعد المشروع امتدادًا لجهود «الوطنية للإسكان» في توفير مشاريع حيوية ذات طابع حضاري ومميز داخل ضواحي ومجتمعات متكاملة الخدمات والمرافق، ويأتي ضمن خطط التوسع المستمرة لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية المناسبة للقدرات الشرائية.
يذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
مشروع دار خزام
- أحد مشاريع ضاحية خزام بمدينة الرياض
- مخصص لمستحقي الدعم السكني
- يوفر 270 وحدة سكنية
- المساحة 27 ألف م2
- نوع الوحدات شقق
- الأسعار تبدأ من 350 ألف ريال
- المساحات السكنية بين 139 - 176 م2
كانت هذه تفاصيل خبر الوطنية للإسكان تطلق دار خزام شمال الرياض بأسعار تبدأ من 350 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.