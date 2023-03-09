شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8-3-2023.



إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: حق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والقاهرة للدواجن.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.057 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 376.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.5 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.26%، والعرب على 8.76%، واستحوذت المؤسسات على 33.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 24.2 مليون جنيه، 50.3 مليون جنيه، 107.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 19.2 مليون جنيه، 161.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 16315 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2829 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 19197 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6718 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3020 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4437 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3527 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1249 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 4.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.60%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 26.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.13%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.647 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 14.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.23%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.04%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 15.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.88%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 5.200 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.80%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.38%.

- حق اكتتاب شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات-2 بسعر إغلاق 4.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.555 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.