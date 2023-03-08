شكرا لقرائتكم خبر صناديق عقارية بـ4 مليارات لتوفير 4 آلاف وحدة سكنية بالرياض والمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، معرض ريستاتكس الرياض العقاري للعام 2023، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 7- 10 مارس، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من جهات حكومية وتمويلية وشركات التطوير العقاري.

وشهد الحقيل خلال حفل الافتتاح إطلاق صناديق عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال، وذلك لتوفير أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في كل من الرياض والمدينة المنورة على مساحة تتجاوز 1 مليون م2، كما رعى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الوطنية للإسكان ومبادرة «البناء الحديث» وثلاثة مصانع من مزودي خدمات تقنيات البناء الحديث لتوفير أساليب البناء الحديث للأفراد، بهدف تمكينها من زيادة المعروض السكني وتعزيز وفتح سوق التقنيات الحديثة للأفراد في مشاريع البناء الذاتي، ورفع جودة المعروض السكني في وقت أقل وتكلفة تنافسية.

ويتضمن المعرض في هذه النسخة 8 جلسات حوارية تتمحور حول: (الصناعة العقارية ودور القطاعين الحكومي والخاص، والاستدامة وجودة الحياة في القطاع العقاري، والتنمية الحضرية والابتكار السعودي، والتحول الرقمي في القطاع العقاري، والإسكان الميسر، والوساطة العقارية، والمشاريع الإسكانية التحديات والحلول، وقصة نجاح بالموازنة بين الجودة والسعر).

ويهدف المعرض إلى إبراز دور القطاع العقاري المؤثر في تنوع مصادر الاستثمار، وتسليط الضوء على تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي في المشاريع السكنية والتجارية، وما ابتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات وبرامج تمويل المساكن وعمليات البيع للعملاء.

إلى ذلك تشارك الوطنية للإسكان كراع ماسي لمعرض «ريستاتكس» العقاري، كونها أكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية، حيث تزامنت مع طرح أضخم معروض عقاري بالمملكة في ضاحية الفرسان والمرحلة الثانية من ضاحية خزام، لتستعرض من خلال مشاركتها أحدث الضواحي والمجتمعات السكنية التي أسهمت في زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وذلك بمشاركة 18 مطورا عقاريا في جناحها؛ لعرض الخدمات المقدمة وسهولة الإجراءات الرقمية، وتمكين الأسر السعودية من الحلول السكنية المبتكرة في تملك الوحدات السكنية وتسجيل الاهتمام بضاحية الفرسان.

معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2023:







الموقع: مركز الرياض الدولي



الفترة: 7- 10 مارس



إطلاق صناديق:





إطلاق صناديق عقارية بقيمة 4 مليارات ريال.



توفير 4 آلاف وحدة سكنية في الرياض والمدينة على مساحة تتجاوز 1 مليون م2.



اتفاقيات ومذكرات:





اتفاقية ثلاثية بين الوطنية للإسكان ومبادرة «البناء الحديث» وثلاثة مصانع من مزودي خدمات تقنيات البناء الحديث لتوفير أساليب البناء الحديث للأفراد.



8 جلسات حوارية: