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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة، دعت إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن فبراير الماضي، وذلك في موعد أقصاه 12 مارس الجاري.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية عبر موقعها الالكتروني، وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال، الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر، أو البريد الالكتروني، أو خلال المحادثات الفورية عبر موقع الالكتروني.

وتُعد ضريبة الاستقطاع من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.