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وتبدأ المزادات في منطقة المدينة المنورة، حيث يقام مزاد فرص طيبة على 8 عقارات، ثم مزادات منطقة الرياض.
كما يقام مزاد جوهرة بوليفارد ومزاد الخرج والأفلاج ومزاد أكنان، ومزاد روابي الوسطى، ومزاد نظيم الرياض لبيع 27 عقارا، ثم مزاد منارات بمنطقة القصيم الذي يقام على 9 عقارات، ثم مزادات المنطقة الشرقية المتمثلة في مزادي الازدهار وياقوت الخبر لبيع 3 عقارات، وأخيرا مزاد دانة الطائف المقام على 5 عقارات بمنطقة مكة المكرمة.
يذكر، أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، يعد مركزا حكوميا مستقلا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.
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