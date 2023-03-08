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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق السعودي للتنمية بحث أوجه التعاون الدولي مع بنك التنمية الآسيوي، وذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد، رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتسوغو أساكاوا، بالعاصمة مانيلا.

وجرى خلال اللقاء استعراض المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق في البلدان النامية في القارة الآسيوية وحول العالم، والتي بدورها تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة من الدعم التنموي.

كما تم مناقشة برنامج تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهتين والذي يهدف إلى تعزيز التعاون في المجال التنموي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير أحدث الأدوات والوسائل للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المرشد أهمية الشراكة بين المانحين وضرورة التنسيق الفاعل وتوحيد الجهود لتعظيم الأثر التنموي العائد على المستفيدين من المشروعات الإنمائية وخاصة في ظل الأزمات التي يواجها العالم.

وشمل اللقاء جولة تعريفية لوفد الصندوق في مقر بنك التنمية الآسيوي، حيث التقى خلالها أعضاء الوفد بمسؤولي البنك، للاطلاع على آلية العمل المتبعة، ومناقشة أوجه التعاون والشراكة الممكنة بين الطرفين.