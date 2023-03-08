ربط تقني بين برنامج تطوير ومنصة إتمام

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ويأتي الربط التقني بين برنامج تمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية «تطوير» ومنصة مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» بهدف تعزيز الشراكة التكاملية فيما بينهما بما يسهم في أتمتة وتسريع تقديم الطلبات للاستفادة من خدمات برنامج «تطوير» وذلك تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها 70% نهاية 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن الربط التقني مع منصة «إتمام» يأتي بهدف تسهيل رحلة مؤسسات وشركات قطاع التطوير العقاري للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البرنامج بالشراكة مع الجهات التمويلية، لإنشاء مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة تلبي احتياجات ورغبات مستفيدي «سكني» من برامج الدعم السكني.
وبين أن الشراكة التقنية بين «تطوير» و»إتمام» ستمكن مؤسسات وشركات قطاع التطوير العقاري من تقديم طلبات الاستفادة من خدمات برنامج تطوير الكترونيا بكل يسر وسهولة ودقة عالية للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها وتمكين الطلب المتزايد وزيادة المعروض العقاري في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن برنامج «تطوير» التابع لصندوق التنمية العقارية يعد من البرامج الداعمة لزيادة المعروض العقاري وخلق تنافسية بين مؤسسات وشركات قطاع التطوير العقاري لتعزيز التوازن في السوق المحلي، فيما يوفر مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» المنصة الرقمية المتكاملة لتيسير إجراءات مزاولة أعمال المطورين العقاريين التعاون مع عدد من الجهات في القطاعات الحكومية والخاصة.
أهداف الربط التقني:
- استفادة مؤسسات وشركات القطاع من الخدمات التمويلية.
- إنشاء مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
- تلبية احتياجات ورغبات مستفيدي «سكني» من برامج الدعم.
- تمكين المؤسسات والشركات من تقديم طلبات الاستفادة الكترونيا.
- الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها.
- تمكين الطلب المتزايد وزيادة المعروض العقاري في المناطق.
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