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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد استثماري وقعه بقيمة 6 ملايين ريال، أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي مع البنك العربي الوطني، لتأجير وتشغيل مبنى قائم بمدينة بريدة لمدة 10 سنوات. ويأتي ذلك ضمن أعمال أمانة منطقة القصيم التي تهدف إلى طرح وتوفير الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتكاملة مع أنشطة القطاع الخاص وذلك بغية رفع مستوى الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة. ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستثمرين ومؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص» التي تأتي متنوعة في عدد من الأنشطة الصحية والترفيهية والتعليمية وغيرها.

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