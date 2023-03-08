وسائل إعلام: إيقاف عدد من محافظ «فودافون كاش» مؤقتًا في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة "فودافون"، أنه تم بشكل مؤقت وقف عدد من المحافظ الإلكترونية في مصر، والتي تورطت في واقعة هوج بول، سواء تم إرسال الأموال من خلالها أو استقبلت، وذلك بناء على تعليمات من جهات التحقيق.

وقال عصام، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إن الأمر جاء نتيجة إجراء احترازي في ظل التحقيقات الجارية حول تلك الواقعة.

وأشار رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة إلى أنه نتيجة تصدر فودافون سوق المحافظ الإلكترونية بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي استخدام المحافظ، ظهر كم وعدد المحافظ التابعة للشركة التي أوقفت بشكل لافت.

وأكد أيمن عصام أنه "لا صحة لما تردد حول إيقاف خدمات تحويل الأموال عبر المحمول في السوق المصري بشكل عام وكامل."

وخلال اليومين الماضيين، انتشرت أنباء على عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تدعي وقف التعامل على المحافظ الإلكترونية لأجل غير مسمى عقب واقعة "هوج بول"؛ إلا أنها ما زالت تعمل بشكل طبيعي، ولم تصدر تعليمات من أي جهة بوقف التعامل عليها.

وزعمت تلك الأنباء بأنه صدر قرار من النيابة العامة الأموال بوقف التعامل على المحافظ الإلكترونية لفترة غير محددة، مضيفة أنه تم التطبيق على 80% من المحافظ، وجار التطبيق على الباقي.