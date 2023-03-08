شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال فبراير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر فبراير 2023 عن مشمول 3559 شهادة جمركية وذلك لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 421 مليون و 724 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليار و 67 مليون و852 ألف جنيه بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 224 مليون 30 ألف جنيه.

وخلال شهر فبراير الماضي قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 2442 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت – دروباك - إعادة تصدير)، وذلك لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا وعلف برسيم حجازى وتبن وبلوكات رخام وخردة استانلس، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 29 مليون و561 ألف جنيه.

كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 2 مليون و 895 ألف جنيه.

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر فبراير 2023 حوالي مليار و713 مليون و607 ألف جنيه.