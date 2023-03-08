شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال فبراير 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وخلال شهر فبراير الماضي قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 2442 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت – دروباك - إعادة تصدير)، وذلك لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا وعلف برسيم حجازى وتبن وبلوكات رخام وخردة استانلس، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 29 مليون و561 ألف جنيه.
كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 2 مليون و 895 ألف جنيه.
وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر فبراير 2023 حوالي مليار و713 مليون و607 ألف جنيه.