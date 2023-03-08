عمولة تصل لـ 5%.. رسوم السحب الجديدة لبطاقات المشتريات ’’كريدت كارد‘‘ في 10 بنوك

الشارقة - اميمة ياسر - أقرت 10 بنوك عاملة في مصر، عمولات عند سحب الأموال النقدية من بطاقة المشتريات "كريدت كارد" فقط، بنسبة تتراوح بين 2 إلى 5% من قيمة الأموال التى يتم سحبها من ماكينات الصراف الآلي ATM.

وتتيح البنوك بطاقات المشتريات "كريدت كارد" للعملاء الذي يعد عبارة عن قرض مصغر مقدم للعميل على الكارت لدفع المشتريات إلكترونياً وبدون احتساب فائدة طالما قام بسداد ما سحبه قبل انتهاء الأيام المحددة من قبل، والتي تتراوح بين 50 و55 يوماً وعند تجاوز هذه الفترة يتم فرض نسبة فائدة.

وتتيح البنوك هذا النوع من الكروت بضمان تحويل راتب العميل على البنك وفي بعض الأحيان دون شرط التحويل حسب سياسة كل بنك أو بضمان أوعية ادخار لدى العميل في البنك.

وتوسع البنوك في هذا النوع من البطاقات- كريدت كارد- يرجع إلى سببين الأول الرسوم المقررة على إصدار الكارت، فضلا عن الرسوم السنوية، والسبب الآخر تحفيز المجتمع على دفع مشترياته إلكترونياً بدلا من استخدام الكاش الذي يعد هدف البنك المركزي والدولة.

الرسوم على كريدت كارد فقط

يشار إلى أن الرسوم المقررة تطبق فقط على بطاقات المشتريات "كريدت كارد"، حيث أن الأمر لا يخص بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحسابات العملاء، ولا البطاقات مسبقة الدفع.

وفيما يلي رسوم السحب من ماكينات الـATM في 10 بنوك حال استخدام العميل بطاقة المشتريات "كريدت كارد":

البنك الأهلي المصري

خصم 10 جنيهات عند السحب من ماكينة تابعة له، أو20 جنيهاً للسحب من ماكينات بنوك أخرى على كل سحبة وعمولة 2% من إجمالي قيمة المعاملة، بالإضافة إلى فرض فوائد من تاريخ السحب.

بنك مصر

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحبة بحد أدنى 15 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

البنك التجاري الدولي CIB

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك HSBC

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

البنك المصري الخليجي EGBank

عمولة 5% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 50 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك كريدي أجريكول

عمولة 5% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 100 جنيه عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك الإسكندرية

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك الإمارات دبي الوطني

عمولة 3% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك أبو ظبي الأول

عمولة 4% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 30 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك المشرق

عمولة 3.5% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 35 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.