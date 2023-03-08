بعد واقعة نصب هوج بول.. بيان عاجل من البنك المركزي

الشارقة - اميمة ياسر - بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وفي هذا الصدد يكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية، مؤكدا على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وأثار غلق تطبيق منصة هوج بول الرقمية الإلكترونية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل الأنباء عن خسارة 6 مليارات جنيه من أموال المواطنين، التي أودعوها في التطبيق، ما خلف عشرات الضحايا الذين فقدوا أموالهم.

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط القائمين على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19 مليون جنيه).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخص "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") وإتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنية" – عدد 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج).

اعترافات تفصيلية

أدلى المتهمون في قضية النصب الالكتروني عبر تطبيق "هوج بول"، باعترافات تفصيلية، حيث استهدفوا راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت، واستولوا على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين".

كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الإستيلاء على تلك الأموال ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى(#RIOT)لذات الغرض فى إطار إستكمال نشاطهم الإجرامى.

وأكد المتهمون، أن ثقافة الطمع وراء ارتكابهم لجرائمهم، وأنهم اتخذوا من فيلتين في القاهرة وكرا لنشاطهم الإجرامي.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم أوهموا الضحايا باستثمار أموالهم من خلال التطبيق الالكتروني، مقابل فوائد ضخمة، حيث انهال عليهم المواطنين بإرسال الأموال من خلال 9 آلاف محفظة الكترونية، وأنهم جمعوا حوالي 19 مليون جنيه.

وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الإنسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقى حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والإحتيال من تشكيلات عصابية دولية.

ما هو تطبيق هوج بول Hoogpool؟

تطبيق هوج بول Hoogpool هو تطبيق إلكتروني على متجر سوق بلاي مصر، ويتبع شركة هوج بول Hoogpool التي تعمل في مجال الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، ولها رخصة تجارية مصرية، وله موقع إلكتروني، لكن الموقع متوقف في الوقت الحالي.

وهم تطبيق «هوج بول»

أوهمت الأشخاص بدفع الأموال للاستثمار في الشركة على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار هو 200 جنيه، تدفعهم لتحصل على 400 جنيه في المقابل، في فترة قد تستغرق 10 أيام، ويمكنك الاستثمار بمبالغ أعلى لتحصل على أرباح أكبر، ولكن عليك الانتظار لفترة تسمى فترة جني الأرباح.

أرباح تطبيق «هوج بول»

دفعت الشركة الوهمية الأرباح للجميع، من أجل أن تثبت مصداقية زائفة، وتجذب عدد أكبر من الناس، وتطمعهم في مكاسب مهولة، واستمر الأمر على ما هو عليه حتى كانت الصدمة للآلاف، والمفاجأة الذى نزلت على كالصاعقة على مستثمرين التطبيق أغلق أبوابه أمام الجميع، وكأنه «فص ملح وداب»، بعدما استولى على نحو 6 مليار جنيه من المواطنين، حصل عليها أصحاب التطبيق الوهمي ثم اختفوا، بينما تركوا الكثيرين في حالة من الصدمة والندم على تلك الأموال الطائلة التي وضعوها، ولم يستردوا منها شيئا.

تاريخ ظهور هوج بول Hoogpool في مصر؟

شركة هوج بول Hoogpool للاستثمار وتعدين العملات الرقمية، حيث ظهرت في شهر أغسطس من العام 2022، واندرجت تحت مسمى شركة هوج بول للاستثمار، ولها موقع إلكتروني يندرج تحت مسمى هوج بول www.hoggpool.com وتطبيق على سوق بلاي مصر يحمل اسم Hogg، ورخصة سجل تجاري مصري مستخرج رقم 201600، واسم طالب المستخرج يدعي م. ج، وهو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة هوج بول بمصر.

رؤية هوج بول Hoogpool

تطبيق هوج بول Hoogpool استهدف المواطنين الراغبين في التربح من الإنترنت عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، وقد بلغ عدد المشتركين في التطبيق لـ 600 ألف مشترك.

النصب على المصريين بـ هوج بول Hoogpool

تمكنت شركة هوج بول Hoogpool للاستثمار من إيقاع المصريين، في فخ خطة النصب الخاصة بها، من خلال وضخ شرط شراء آلة، وفور إتمام عملية شراء الآلة يمنح التطبيق بمنح عائدا ماديا وفق سعرها.