شكرا لقرائتكم خبر عن الملا يستعرض مع رئيس بكتل التعاون التجارى فى إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علي هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة المنعقد حالياً بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة ، التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع براندن بكتل رئيس شركة بكتل العالمية الرائدة فى مجال الهندسة وإنشاء المشروعات وادارتها علي مستوي العالم وخاصة في مجال الطاقة وذلك بحضور مدير بكتل مصر المهندس كريم الدسوقى.

واستعرض الملا مع رئيس بكتل التعاون الجاري في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات في اطار خطط قطاع البترول لتعزيز بنيته التحتية و مشروعات القيمة المضافة وخفض الانبعاثات.

وعبر براندن بكتل خلال اللقاء عن سعادته بالتعاون الممتد والمثمر مع قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات كبري ، مؤكداً حرص بكتل علي تعزيز الشراكة مع القطاع في تنفيذ خططه ومشروعاته وفقاً لأعلي المواصفات العالمية.