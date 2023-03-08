شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "حياة كريمة" تعلن ما حققته فى دعم المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
اهتمت المؤسسة بشق التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المجالات، حيث قدمت مساعدات رؤوس ماشية، وتقديم ماكينات خياطة.
وأطلقت المؤسسة مبادرة "ابدأ- حياة"بالتعاون مع المبادرة الرئاسية " ابدأ"، والتي تهدف إلى تدريبالسيدات المعيلات وتدريبهن حرفة الخياطة والتفصيل، حتى تصبح مصدر رزق لهن، وذلك في محافظة الغربية. وتهدف المبادرة إلى توفير مصدر دخل للسيدات من خلال مساعدتهن ليندمجوا في سوق العمل بعد انتهاء ورشة التدريب في سوق العمل، بحيث تتحول الحرفة إلى مصدر رزق، من خلال بيع منتجاتهن.
وجاءت مبادرة "أنت الحياة" في الفيوم كأول فعالية توعوية موسعة، قامت بها مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والتي استهدفت توعية المرأة اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًاودينيًا.
شاركت مؤسسة "حياة كريمة" بمعرض تراثنا، بجناح كامل لعرض منتجات أصحاب مشروعات قرى مبادرة حياة كريمة، لعرض منتجاتهم من متدربي مبادرة "انت الحياة"، الذين تم تدريبهم على الحرف اليدوية والتراثية. وتم عرض العديد من المنتجات التراثية والحرفية وعلى رأسها منتجات الكروشيه والمشغولات اليدوية والمفروشات، ومنتجات يدوية من مخلفات النخيل، وسجاد يدوي ومنتجات خوص، وتصنيع بامبو.
كما أتاحت المؤسسة الفرصة للمرأة والفتاة السيناوية بالمشاركة في معرض "تراثنا" المٌقام على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022 ، حيث ضم المعرض السيناوي جميع المشغولات اليدوية المعروضة في جناح منتجات سيناء، جميعها صناعة يدوية، بأيدى سيدات وفتيات سيناء، لتظهر التراث والثقافة السيناوية، وكذلك الاعشاب المعروضة، مزروعة في أرض سيناء، بالإضافة إلى زيت الزيتون الخام البكر، والتمور، والعجوة، والدوقة.
وعلى المستوى الطبي والنفسي، قدمت المؤسسة تدخلات نفسية للسيدات في المراحل المتأخرة من مرض السرطان، وكذلك في إدارة الأزمات ومواجهة الصدمات النفسية.
كما اهتمت المؤسسة بصحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية من خلال القوافل الطبية في قرى حياة كريمة.
كما أطلقت المؤسسة مبادرة "يدوم الفرح" لتأهيل وتجهيز وتدريب الفتيات المقبلات على الزواج، وتقديم برامج تدريبية وتوعوية عن الصحة النفسية والعلاقات الزوجية وكيفية إدارة أمور المنزل. كما أطلقت المؤسسة مبادرة للغارمات والإفراج عنهن، ودفع المبالغ للدائنين.