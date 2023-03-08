المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام الإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقارى - الأولى»

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القاهرة - سامية سيد - الصفقة تأتى ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه لصالح شركة «التعمير للتمويل العقارى - الأولى»

الصفقة تستهدف زيادة رأس المال لتمويل الخطط التوسعية

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح فى إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقارى - الأولى»، الرائدة فى قطاع التمويل العقاري، بقيمة 998.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة تمويل عقارى تم إسنادها لصالح شركة «التعمير للتمويل العقارى - الأولى»، وقد تم طرح السندات على 6 شرائح، ذات العائد الثابت والمتغير، بحيث تكون موزعة كما يلي:

الشرائح ذات العائد الثابت:

· تبلغ قيمة الشريحة "A" 73.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتمانى AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)

· تبلغ قيمة الشريحة "B" 186.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتمانى AA من شركة (MERIS)

· تبلغ قيمة الشريحة "C" 230.3 مليون جنيه ومدتها 67 شهر وتصنيفها الائتمانى A من شركة (MERIS).

شرائح توزع وفقًا لعائدات المحفظة:

· تبلغ قيمة الشريحة "A" 91.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتمانى AA+ من شركة (MERIS)

· تبلغ قيمة الشريحة "B" 203.4 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتمانى AA من شركة (MERIS)

· تبلغ قيمة الشريحة "C" 213.6 مليون جنيه ومدتها 78 شهر وتصنيفها الائتمانى A من شركة (MERIS).

وفى هذا السياق أعربت مى حمدى مدير تنفيذى لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإضافة شركة «التعمير للتمويل العقارى - الأولى» إلى قاعدتنا المتنامية من الشركاء، فسوف تساهم المجموعة فى ترسيخ تواجد «الأولى» فى قطاع العقارات سريع النمو وذلك عبر تنفيذ خطط النمو والتوسعات المنشودة.

وأضافت حمدى أن سوق إصدار سندات التوريق المصرى شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ولذلك تسعى المجموعة إلى تعظيم الاستفادة من خبراتها الواسعة فى مساعدة المستثمرين على اقتناص فرص النمو الواعدة التى ينبض بها ذلك السوق، فضلًا عن الاستفادة من مصادر التمويل البديلة عالية القيمة للعملاء الراغبين فى زيادة رأس المال وتعزيز السيولة النقدية.

وتأتى هذه الصفقة عقب إتمام مجموعة من صفقات التوريق فى سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها إتمام الإصدار الثانى لصالح شركة «مصر إيطاليا» بقيمة 986 مليون جنيه، وإتمام الإصدار الثالث لصالح شركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» بقيمة 292.5 مليون جنيه، كما نجحت الشركة فى إتمام الإصدارين السادس والسابع بقيمة 170 مليون جنيه و200.6 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان. وتمكنت من إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه فى مصر. كما نجحت الشركة فى إتمام إصدار سندات بقيمة إجمالية تبلغ 1.61 مليار جنيه لصالح شركة «بداية» وهو الإصدار الأول من نوعه لإحدى شركات التمويل العقارى فى السوق المصري.

ومن جانبه، أعرب أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، عن سعادته بنجاح أول إصدار لسندات توريق للشركة، وذلك بفضل التعاون المثمر مع بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة. وأشار عبد الحميد إلى أن هذا الإصدار يعد بمثابة نقطة الانطلاق لمزيد من الصفقات الأخرى الناجحة مع المجموعة المالية هيرميس والتى سيعود مردودها الإيجابى لكلا الطرفين. وأضاف عبد الحميد أن ذلك الإصدار سوف يساهم فى تعزيز أنشطة وعمليات الشركة فى السوق لتواصل مسيرتها الناجحة التى انطلقت منذ 20 عامًا من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة للعملاء ومساعدتهم على التوسع فى السوق العقاري.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة الإصدار. كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانونى للصفقة، وتولى مكتب بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مدقق الحسابات. وقام البنك العربى الإفريقى الدولى (AAIB) والبنك الأهلى المصرى (NBE) وبنك القاهرة (BDC) بدور ضامن التغطية، وتولى البنك العربى الإفريقى الدولى (AAIB) دور أمين الحفظ أيضًا.