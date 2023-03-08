شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 16260 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2825 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 19173 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 6706 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3006 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4422 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3536 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: حق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.