شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشارك فى فعاليات منتدى "الطاقة والاقتصاد الأفريقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى جلسة منتدى "الطاقة والاقتصاد الأفريقى"، ضمن فاعليات مؤتمر سيراويك العالمى للطاقة، والتى جرت نقاشاتها حول نظرة عملية لموضوعات التحول الطاقى وكيفية أن يكون الانتقال للطاقة النظيفة يضمن تكنولوجيا متوفرة بشكل واسع ومضمون ومتدفق وسلاسل توريد يمكن الاعتماد عليها، وذلك بمشاركة وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم والدكتورة أمانى أبوزيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقى، ورؤساء عدد من شركات البترول والطاقة العالمية العاملة فى الدول الأفريقية ومسئولى عدد من مؤسسات التمويل الدولية والأفريقية .

ويستعرض خطط مصر فى التحول الطاقى واستخدام الهيدروجين والتقاط الكربون وتخزينه

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مناقشات موسعة فى جلسة حوارية ضمت عدداً من شركات الطاقة العالمية، على هامش المشاركة فى مؤتمر سيراويك، وشهدت المناقشات حواراً حول خطط مصر للتحول الطاقى ومستجدات الاستفادة من الهيدروجين الأخضر ودور الغاز الطبيعى فى تحقيق الانتقال الطاقى واهتمامها بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وانفتاحها على التعاون فى هذا التوجه الذى يمثل فرصة استثمارية مميزة، خاصة وأن لديها المقومات اللازمة لذلك.

وشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وقائع جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر سيراويك تحت عنوان "منتدى غاز شرق المتوسط: مواجهة تحديات خفض الانبعاثات فى كافة أوجه صناعة الغاز، دراسة حول منطقة شرق المتوسط"، وشارك فى الجلسة أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط والمهندس كريم الدسوقى نائب رئيس شركة بكتل ومدير الشركة فى مصر وممثلى مجموعة ستاندرد أند بورز العالمية.

وشهدت الجلسة مناقشة المبادرة التى أطلقها منتدى غاز شرق المتوسط لخفض الانبعاثات بمنطقة شرق المتوسط والتحديات والفرص والخطوات العملية التى يمكن اتخاذها لخفض انبعاثات الدول بشكل أمثل وخاصة فى كافة أوجه صناعة الغاز، وعقب الملا خلال الجلسة بأن مصر تقدم كافة أوجه الدعم لهذه الجهود وأكد على أهمية تطبيق التوصيات التى تم التوصل لها.