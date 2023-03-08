شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى لمواد البناء: 6.8 مليار دولار صادرات مواد البناء خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء المصرية ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 6% خلال 2022، لتسجل 6,896 مليار دولار في مقابل 6,517 مليار دولار خلال 2021.

وكشف التقرير الشهري للمجلس، استحواذ 10 دول على 62,1% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 4,28 مليار دولار، يأتي على رأسهم الإمارات بنسبة 13,6%، بقيمة 888 مليون دولار في مقابل 432 ملايين دولار بنمو 148%، واستحوذت كندا على 10,9% من إجمالي صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء المصرية خلال 2022 لتسجل 859 مليون دولار في مقابل 751 مليون دولار خلال 2021، بنمو 37%.

وجاءت السعودية في المركز الثالث بقائمة أكبر 10 دول مستوردة لمواد البناء المصرية بقيمة 597 مليون دولار في مقابل 412 مليون دولار بنمو 76%، تليها ايطاليا بقيمة 588 مليون دولار في مقابل 835 مليون دولار بنسبة تراجع 18%، ثم اسبانيا بقيمة 371 مليون دولار في مقابل 537 مليون دولار بتراجع 19%.