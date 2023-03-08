شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور الجديدة: بيع محال تجارية وتنفيذ أعمال مرافق لتوفير الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم بيع 6 محال تجارية بالمزاد العلني بالسوق التجارية المقامة على قطعة أرض رقم 10 بحي الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان بمساحات تتراوح من ( 19م : 40م )، وذلك في إطار توفير الخدمات لحاجزي وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالمدينة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس أحمد على، ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لمشروعات البنية التحتية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والذي يضم 638 عمارة بإجمالي 15312 وحدة سكنية بالحيين الـ15 والـ16، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال خطوط انحدار شبكة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بالحيين الـ15و الـ16 بالمدينة.

كما وجه المهندس أحمد على، بسرعة الانتهاء من أعمال الإنارة بطريق R1 الواصل بين الطريق الدائري الأوسطى والطريق الإقليمى، وكذلك طريق R5 المؤدى إلى الحي الـ14، وذلك في إطار الخطة المتكاملة الجاري تنفيذها لإنارة المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، حيث يجري تركيب أعمدة الإنارة بالطريقين.