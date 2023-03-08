شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع سفير أذربيجان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وحضر اللقاء السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ونجات نعماتوف، القنصل بسفارة أذربيجان بالقاهرة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع يهدف إلى البناء على مخرجات الزيارة الرسمية التى قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أذربيجان في يناير الماضي، ولقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لبحث سبل التعاون الثنائي على الصعيدين الدولي والإقليمي.
كما أكدت السعيد استعداد الحكومة المصرية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تغطي المجالات السياسية ومجالات الطاقة والاقتصاد.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موقع مصر الاستراتيجي الذي يؤهلها لتصبح مركزًا لإنتاج الطاقة والسلع وتصديرها إلى جميع دول العالم، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي أبرمتها مصر.
ومن جانبه أعرب سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأذربيجان في عدد من المجالات.
يشار إلى أنه تم توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات الموانئ ومجالس الأعمال وتعزيز الشراكات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت في باكو في فبراير 2022.