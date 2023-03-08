الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-3-2023 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-3-2023 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك 30.68 للشراء، 30.78 جنيه للبيع.

 

أما فى البنك التجارى الدولى سجل 30.78 جنيه للشراء، 30.88 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 30.76 جنيه للشراء، 30.86 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى30.76 جنيه للشراء.

 

30.86 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى30.68 جنيه للشراء.

 

30.78 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر30.68 جنيه للشراء.

 

30.78 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية30.78 جنيه للشراء.

 

30.88 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"30.78 جنيه للشراء.

 

30.88 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى  30.83 جنيه للشراء.

 

30.88 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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