شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مارس الجارى آخر موعد لتقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية:- الاستمرار في تقديم كافة وسائل التوعية الضريبية والدعم الفني للممولين لمساعدتهم لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا

طالب رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري، حيث أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .

وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على استمرار قيام مصلحة الضرائب بتوفير كافة وسائل التوعية والدعم الفنى للممولين من الأشخاص الطبيعيين، وخاصة من أصحاب المهن الحرة ،موضحًا أن مأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية تقوم بتقديم الدعم الفني والمساعدة والتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.

وأوضح مختار توفيق أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنظيم العديد من ندوات التوعية الضريبية اسبوعيًا أون لاين عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، مشيرا إلى أن المصلحة على أتم الاستعداد لعقد ندوات توعية ضريبية بالتعاون مع جميع النقابات والمؤسسات وأصحاب المهن الحرة، وذلك من خلال التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد هذه الندوات سواء بالحضور الفعلى أو أون لاين من خلال الإيميل التالي [email protected] ، مضيفًا أنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.

ومن الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية:

www.eta.gov.eg

و البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية :

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية

https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:

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الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام:

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الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام :

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وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا ، عدا يومي الجمعة والسبت .