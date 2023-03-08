شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع موسع بين الشعبة العامة للذهب ومصلحة الدمغة لبحث تطوير الورش غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الشعبة العامة للذهب و المجوهرات باتحاد الغرف التجارية اصحاب الورش الصغيرة و المتوسطة لاجتماع لجنة ادارة مشروع تنمية الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة للمجوهرات (ورشتى) غدا الخميس بمقر مصلحة الدمغة و الموازين بالجمالية لمناقشة مشكلات الورش الصغيرة و ايجاد حلول لها و الوقوف علي سبل دعم وتطوير تلك الورش، و ذلك بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة و الموازين وهاني ميلاد جيد رئيس الشعبة .

الجدير بالذكر أن مشروع ( ورشتي ) هو مشروع مشترك بين وزارات التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين والتجارة والصناعة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الغرف التجارية ممثلا في الشعبة العامة للذهب والمجوهرات لتطوير الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة للذهب والمجوهرات من خلال تقديم قروض ميسرة وتقديم سبل الدعم الفني والتقني للنهوض بانتاجية تلك المنشأت .