بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. رئيس شعبة الذهب يعلن: الأسعار قد تنخفض

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، أن أسعار الذهب هذا الأسبوع متذبذبة وليست مستقرة، لافتا إلى عدم إمكانية التنبؤ بتوجه الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض في الفترة المقبلة.

وقال ميلاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، إن الاستثمار في الذهب طويل الأمد، مشيرًا إلى أنه مخزون قيمة حقيقي يزداد مع الوقت وبمثابة استثمار جيد بمرور السنوات.

وأشار رئيس الشعبة العامة للذهب إلى أن سعر الأونصة عالميًا يشهد انخفاضًا قويًا؛ بسبب تأثير السياسة الأمريكية، وإعلان ارتفاع سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكي ليتخطى 500 نقطة أساس، قائلًا إن الأمر قد ينعكس على سوق الذهب المحلي بانخفاضات في الأسعار.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات قد تؤثر على الذهب سلبًا وأخرى تؤثر بشكل إيجابي، مضيفًا: «نشهد خلال هذين الأسبوعين تباينات في السعر حتى تستقر الأمور، وسعر جرام عيار 21، بلغ أمس 1850 جنيهًا، بينما وصل اليوم إلى 1810 جنيهات».

وأضافت ميلاد أن الشعبة في انتظار القرارات الصادرة من الجهات المعنية في الدولة المصرية، سواء أسعار الفائدة والشهادات الجديدة والتغير في سعر الصرف، موضحًا أن سعر الذهب يتأثر بـ3 عوامل.

وتابع هاني ميلاد: "هناك 3 محاور أساسية مؤثرة في سعر الذهب، الأول سعره في البورصة العالمية، والثاني سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه، والثالث قوى العرض والطلب والاهتمام بالاقتناء والشراء من عدم".