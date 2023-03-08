أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 7-3-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 7-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.062 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: العامة لمنتجات الخزف والصيني، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.





البورصة تخسر 20 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.062 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 456 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 7070 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.57%، والعرب على 9.75%، واستحوذت المؤسسات على 34.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.01%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 64.1 مليون جنيه، 304.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 61.7 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، 24.5 ألف جنيه، 293.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 16432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 2853 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 19469 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 6767 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3010 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3522 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.

وصعدت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 129 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 1.5 مليون سهم، 2.8 مليون سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، واودن للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 25 ألف سهم، 885 ألف سهم، 125 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 12 ألف سهم، 324 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعربية لحليج الأقطان، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين 6064 سهم، 200 ألف سهم، 150 ألف سهم، 3241 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 100 ألف سهم، 239.6 ألف سهم، 90 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 105.7 ألف سهم، 30.9 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة المالية والصناعية المصرية، شراء الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية عدد 55 ألف سهم بسعر 55.29 جنيه بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.98% إلى 5.06%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة إعمار مصر للتنمية، إيرادات مجمعة بلغت 14.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وسجلت الشركة صافي ربح حوالي 6.5 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، وبلغت إجمالي قيمة المبيعات خلال عام 2022 حوالي 18.1 مليار جنيه، وتم تسليم 2119 وحدة سكنية خلال عام 2022.

كما حققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو سنوي 23.7%، وبلغ صافي الربح المعدل 316.9 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 70% مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح المعدل إلى 13.4%.

باكين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة للاستحواذ على أسهم رأس مال شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، وذلك حتى عدد 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض وبحد أدنى للتنفيذ 75% وسعر نقدي يبلغ 34 جنيه للسهم، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وجارى دراسة العرض من قبل الهيئة.





شركة دلتا أعلنت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، توقيع عقد تأجير تمويلي مع شركة مصرف أبو ظبي الإسلامي للتمويل وذلك بقيمة 100 مليون جنيه، ومدة هذا العقد 5 سنوات.