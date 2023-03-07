7 دول في مهرجان زيتون الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، تطلق أمانة منطقة الجوف اليوم، النسخة السادسة عشرة لمهرجان زيتون الجوف الدولي، بمشاركة المزارعين والمنتجين ورواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحزمة من الفعاليات المختلفة.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن المهرجان يحظى بـ14 منطقة مختلفة بين المعارض والفعاليات تبدأ بالمعرض الرئيس للمزارعين والمنتجين في الزيتون والصناعات المشتقة منه، إلى جانب مشاركة سبع دول منتجة للزيتون ومنطقة المطاعم والمقاهي لشباب وفتيات الأعمال والأسر المنتجة عبر 22 علامة تجارية بارزة وبناء شراكات مع منشآت القطاع الخاص في جانب الرعاية.

وأشاد الشرعان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بهذه المناسبة، بدعم ومتابعة أمير منطقة الجوف واهتمامه البارز في المهرجان ودعم المزارعين والمنتجين واستثمار مميزات منطقة الجوف لامتلاكها الحصة الأكبر في إنتاج الزيتون بمناطق المملكة عبر 67 % من إنتاج المملكة للزيتون وانضمام المملكة مؤخرا لعضوية المجلس الدولي للزيتون.

3 مسارات

وحول تطوير جائزة أمير الجوف للمنتجين كشف المهندس الشرعان عن تطوير الجائزة عبر ثلاثة مسارات، وهي مسار إنتاج زيتون المائدة المخلل ومسار زيت الزيتون ومسار التنمية الاجتماعية والذي سيمكن الأسر المنتجة والمنتجين للمواد التجميلية والصناعات التحويلة من الزيتون مثل الفحم الناتج عن مخلفات الزيتون والتي تسعى الجائزة في مسارها الثالث إلى إضافة مسار جديد في المنافسة.

وأشار إلى تنسيق الأمانة مع مختلف الوزارات بدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لنقل المهرجانات إلى مستويات عليا بمشاركة وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها مثل هيئة المسرح وهيئة فنون الطهي، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع عدد من الوزارات لتطوير المهرجان.

تمكين الرواد

وعرج المهندس الشرعان على تمكين المهرجان لرواد ورائدات الأعمال والمنتجين في جانب الزيتون بتطوير أعمالهم التجارية وبناء علاماتهم التجارية واستقلال المنتجين بمؤسساتهم التجارية والشركات وتأثير المهرجان في إيجاد شركات محلية تسوق منتجات مختلفة من زيتون المائدة وزيت الزيتون ومنتجات تجميلية وتحويلية يدخل في أساس إنتاجها الزيتون.وعن صناعة الفرص الوظيفية أضاف الشرعان أن المهرجان يسهم سنويا في توفير 350 فرصة عمل لمختلف الفئات العمرية من العاملين فيه من أبناء منطقة الجوف من الجنسين، وهي فرص عمل تسمح بتطوير مهارات المتطوعين والمنتجين عبر إشراكهم في مختلف اللجان.

توطين الصناعة

وفي جانب تنظيم المهرجان بين الرئيس التنفيذي لشركة كاما منظمة المهرجان أن العمل في لجان المهرجان يعتمد على الكوادر الوطنية التي تسهم في نسخة المهرجان هذا العام وتوطين صناعة المهرجانات وصناعة تجربة فريدة للزوار عبر إعادة تعريف مناطق المهرجان وفعالياته، والعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية بالاستفادة من نسخ المهرجان الماضية.

وينطلق مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته السادسة عشرة في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا بحزمة من الفعاليات اليومية التي تبدأ من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء وتستمر على مدى عشرة أيام متتالية.