اعتماد غرفة المدينة بين أفضل بيئات العمل بالمملكة 2023

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وحصلت الغرفة على هذه الجائزة لجهودها المبذولة والمستمرة في تحسين وتطوير بيئة عملها، عبر تطبيقها أفضل الممارسات والأساليب المهنية في العمل، إذ جعلت رؤية المملكة 2030 ضمن أولوياتها، خلال وضعها الأهداف الإستراتيجية للغرفة.
وتُمنح شهادة الاعتماد للجهات التي توفر بيئة عمل مثالية ومحفزة لموظفيها، عبر تطبيقهم أفضل الأساليب وتوظيف الكفاءات والخبرات القادرة على التأثير والتغيير، وتُعد معيارا أساسيا لتحديد أفضل بيئات العمل، وذلك خلال دراسة وتحليل شامل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد، أن الغرفة تسعى إلى بناء بيئة عمل مميزة ومحفزة دائما، إذ وضعت أهدافها الطموحة بناء على رؤية المملكة 2030، وكان الاستثمار في رأس المال البشري من أولوياتها لتحقيق نموذج لأفضل بيئات العمل في المملكة بكوادر ذات كفاءة عالية.
من جهته، بين أمين عام غرفة المدينة المنورة المهندس عبد الله أبو النصر، أن حصول غرفة المدينة المنورة على شهادة أفضل بيئة عمل لـ2023 هي نتيجة جهود متواصلة ومستمرة في تطوير وتحسين بيئة العمل، واستقطاب أفضل الكفاءات، وتطويرها .
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