مذكرة لتحسين البيئة التنافسية في قطاع الطيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، مذكرة تعاون لتحسين بيئة السوق التنافسية وتنمية اقتصاد قطاع الطيران مع الهيئة العامة للمنافسة، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم، بمقر الهيئة العامة للطيران بالرياض.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للطيران المدني نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية عوض السلمي، فيما وقعها من جانب الهيئة العامة للمنافسة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية عبدالعزيز بن عبيد.

وتهدف المذكرة إلى مزيد من الشراكة والتعاون بين الهيئتين في إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسهم في بناء بيئة جاذبة للاستثمار، وخلق روح المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على التنافسية المشروعة في قطاع الطيران، كما تسهم في زيادة الوعي والمعرفة بالممارسات التنافسية المشروعة التي تساعد على تنظيم قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي، ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران الهادفة إلى تمكين رؤية السعودية 2030، بأن يصبح قطاع الطيران في المملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط.

وتركز مجالات التعاون على إعداد الدراسات المشتركة لقياس مستوى التنافسية بقطاع الطيران، ونشر ثقافة المنافسة من خلال تقديم ورش العمل المشتركة، وبناء تشريعات جاذبة للاستثمار في قطاع الطيران.

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز نطاق التعاون في المجالات التنافسية والاقتصادية والبحثية، التي تحرص على تفعيلها مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في مجالات المعلومات والأبحاث والبيانات الإحصائية والدراسات المشتركة.

أهداف المذكرة

