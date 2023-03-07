اتفاقية بين بنك التصدير الكوري وأرامكو بقيمة 6 مليارات دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع بنك كوريا للتصدير والاستيراد اتفاقا إطاريا بقيمة 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال) مع شركة أرامكو السعودية، بحسب وكالة (يونهاب) الكورية.

ونقلت الوكالة عن بنك كوريا للتصدير والاستيراد أمس قوله إنه وقع اتفاقا إطاريا بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة أرامكو السعودية، في خطوة قد تساعد الشركات الكورية على الفوز بعقود في السعودية.

وأضاف أنه تم توقيع الاتفاق الذي تبلغ مدته 3 سنوات، بين رئيس مجلس إدارة بنك كوريا للتصدير والاستيراد «يون هي - سونغ» والمدير المالي لشركة أرامكو السعودية زياد المرشد في سول.

وبموجب الاتفاق الإطاري يمكن بنك كوريا للتصدير والاستيراد إقراض ما يصل إلى 6 مليارات دولار لشركة أرامكو السعودية، التي بدورها تدفع للشركات الكورية الجنوبية المشاركة في المشاريع التي تطرحها شركة النفط السعودية.

وقال البنك الذي تديره الدولة «الصفقة يمكن أن تساعد الشركات الكورية الجنوبية على الفوز بعقود في الشرق الأوسط».

وأضاف البنك أنه من مجموع 6 مليارات دولار، تم تخصيص مليار دولار لصفقات الهيدروجين والطاقة المتجددة.

وجاء الاتفاق وسط توقعات بفرص تجارية مربحة في السعودية والشرق الأوسط بعد زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى سول في نوفمبر.

وتسعى الشركات الكورية الجنوبية إلى الفوز بصفقات بناء في مشروع سعودي بقيمة 500 مليار دولار لتطوير مدن صديقة للبيئة وذكية في منطقة تبوك شمال غرب السعودية.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي ضمن إجراء متابعة لدعم «طفرة الشرق الأوسط الثانية»، في إشارة إلى إمكانات فرص الأعمال.

وفي السبعينات أرسل عدد من الكوريين إلى بلادهم أموالا حصلوا عليها من خلال العمل في مواقع البناء في الشرق الأوسط، والتي وصفها المسؤولون بأنها الطفرة الأولى في الشرق الأوسط.

اتفاقية إطارية

بين:







بنك كوريا للتصدير والاستيراد



شركة أرامكو السعودية



القيمة





6 مليارات دولار



مدة الاتفاقية





3 سنوات



بموجب الاتفاق: