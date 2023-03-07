شكرا لقرائتكم خبر طرح فرص استثمارية واعدة في مشاريع زراعية ومتنزهات بمحافظات مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، بغرف مكة المكرمة، عن حزم من الفرص الاستثمارية في المتنزهات الوطنية والمدن الزراعية، منها مشاريع السياحة الزراعية، والاستزراع السمكي، والنزل الريفية، وجميعها متاحة للاستثمار بسهولة على منصة فرص.

الورشة التي استقطبت عددا من أصحاب الأعمال بمكة المكرمة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، ومدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس احمد القرني، والمهندس رداد الزهراني من صندوق التنمية الزراعية، كشفت الفرص الاستثمارية في المدينة الزراعية بمحافظة بحرة في مجال الزراعة المائية، ومركز الخدمات التسويقية، بغرض إنتاج وتسويق خضراوات عالية الجودة، للإسهام في تحقيق أمن غذائي مستدام، وترشيد استهلاك المياه في عمليات الري.

وقدمت الورشة عددا من المتنزهات المخصصة في منطقة مكة المكرمة، بلغ عددها حسب الورشة 32 متنزها.

كما قدمت خلال العرض فرصا في محافظة الكامل بالمدينة الزراعية بجوار سد وادي شوان، بمساحة 287.082 م2، فضلا عن المدينة الزراعية بجوار سد وادي السبعان بمساحة 144.507 م2، وفرصة أخرى بالمدينة الزراعية في محافظة خليص على مساحة 4244163.37 م2 ، فيما طرحت منافسة البيوت المحمية ومركز الخدمات التسويقية في المدينة الزراعية بخليص، ضمن مساحة مليون متر مربع، بغرض إنتاج وتسويق خضراوات عالية الجودة.

وأكدت الورشة توافر كثير من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بينما يقدم صندوق التنمية الزراعية حزما متعددة من برامج التمويل، بخطوات سهلة وميسرة للمستثمرين، تستهدف الأمن الغذائي لمحافظات المنطقة، وتصب في سد الطلب لاحتياجات الأعداد المليونية من ضيوف الرحمن، في مواسم الحج والعمرة.

وأوضح مدير الاستثمار بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة زيد الزهراني، أن الورشة هدفت إلى توضيح الفرص الاستثمارية القائمة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة بمحافظات منطقة مكة المكرمة، والإجابة عن أسئلة المستثمرين، واستعرضت الفرص الاستثمارية المتنوعة، والمنتجات والخدمات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للحصول على التمويل، والدعم اللازم للمشاريع الاستثمارية.

بدوره، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، إن طرح الفرص الاستثمارية يأتي من منطلق حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص للإسهام بالنهوض بالقطاع الزراعي، بما يعود بالنفع العام على المزارع والمستثمر والمستهلك على حد سواء.

أبرز الفرص

