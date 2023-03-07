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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، ينظم المنتدى السعودي البريطاني للتقنية النظيفة، في لندن اليوم الأربعاء، بحضور 150 مبتكرا لمواجهة التحديات البيئية عن طريق تطوير حلول التقنية النظيفة. ويهدف المنتدى إلى الجمع بين الشركات البريطانية والسعودية؛ لبحث مجالات التقنية النظيفة في القطاعات الرئيسة، للعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية، وتطوير الطاقة النظيفة، وتقنيات البطاريات، وإدارة النفايات، والحفاظ على المياه.

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