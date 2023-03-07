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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، برفقة عدد من قيادات المنظومة، التقى مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، ومنسوبي الغرفة التجارية بمنطقة نجران، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة. وجرى خلال اللقاء استعراض وضع الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، وفرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ونوقش خلال اللقاء أهمية المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص في إنجاح أهدف الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والفرص الاستثمارية الواعدة فيها، وتقديم الأفكار والمقترحات من خلال قطاعات منظومة النقل، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مدن ومحافظات المملكة.

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