شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 7 مليارات جنيه لتنفيذ 493 مشروعًا وانخفاض أسعار البيض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الزميل عبد الحليم سالم عددًا من الأخبار الاقتصادية الهامة في نشرة تلفزيون الخليج 365 على رأسها استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الدقهلية أوضحت "السعيد" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 493 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 22/2023 تبلغ 7 مليارات جنيه بنسبة زيادة 12,9% عن خطة 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مبادرة "حياة كريمة".

كما استعرض عبد الحليم سالم تصريحات سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن أسعار البيض الأبيض في المزرعة هبط دون 100 جنيه لتسجل الكرتونة 95 جنيها مع زيادة معروض البيض جزئيا في حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 98 جنيها، والبيض البلدي 106 جنيهات تسليم أرض المزرعة في حين يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها للمستهلكين.

وأضاف في تصريحات خاصة أنه بالنسبة لسعر الدواجن لا يزال يسجل مستوى 71 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل المستهلكين بين 80 و85 جنيها حسب المنطقة السكنية.

وشدد على ضرورة تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ديانا جانسي، وزير الدولة ونائبة الوزير للتعاون الدولي والتجارة الخارجية بمملكة السويد، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان "من الإمكانات إلى الازدهار"، في الفترة من 5-9 مارس، بمشاركة قادة العالم وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب لطرح أفكار جديدة، والحصول على تعهدات جديدة بالدعم، وتحفيز الوفاء بالالتزامات المتفق عليها من خلال برنامج عمل الدوحة. ومن المتوقع أن يُعلَن في المؤتمر عن مبادرات محددة ونتائج ملموسة تساعد في التصدي لتحديات أقل البلدان نمواً.

من جانبه اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وفد الاتحاد الأوروبي بمقر الهيئة لبحث دعم الاتحاد لخطط التنمية الصناعية المستدامة خاصة في مجال إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية في إطار التحول للاقتصاد الأخضر، بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي أيمن رمضان، مدير قطاع المياه والمرافق والتحول الأخضر بالاتحاد، والدكتور محمد طارق إسماعيل، خبير المياه وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص بالاتحاد، عمرو ثاقب، خبير قطاع المياه بالاتحاد فضلا عن المهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عبد الرؤوف مدير إدارة المشروعات وفريق العمل.