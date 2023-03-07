شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لوزير السياحة مع ممثلى كبرى وسائل الإعلام الألمانية والأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات اليوم الأول لزيارة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في بورصة برلين السياحية ITB ، عقد الوزير، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً حضره العديد من الصحفيين والإعلاميين من ممثلي كبرى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الألمانية والأوروبية.

وخلال المؤتمر استعرض الوزير من خلال عرض تقديمي الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر وأبرز محاورها، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الاستراتيجية تحقيق زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إلى مصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و 30% سنوياً.

كما أشار إلى أنه بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة والمقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، فإنه يوجد به العديد من المتاحف والمواقع الأثرية الفريدة وهو ما يجعل السائح، خلال زيارته للمقصد السياحي المصري، يعيش تجربة سياحية ثرية ومتنوعة من خلال الاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة والمتنوعة به.

وتطرق أحمد عيسى خلال المؤتمر أيضاً للحديث عن نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجرائها خلال الفترة السابقة والتي كانت على أعلى مستوى، والتي أثبتت وجود أعداد كبيرة من السائحين المحتملين في العالم بالنسبة لمصر يمكن اجتذابهم، لافتاً إلى أن هذه الدراسة قسمت هؤلاء السائحين إلى عدة شرائح وهى السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، والسائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

كما أشار إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها وتشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.

كما دعا الوزير السائحين من مختلف دول العالم ولاسيما السائحين الألمان لزيارة المقصد السياحي المصري للاستمتاع بمنتجاته وأنماطه ومقوماته السياحية والأثرية المتنوعة.

وخلال المؤتمر، أعلن عمرو القاضي أنه سيتم غداً إطلاق الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة ، كما قام بعرض الفيلم الترويجي لهذه الحملة والذي يتم عرضه لأول مرة ليلقى الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، لافتاً إلى أن الشعار المستخدم في هذا الفيلم هو Your Expectations are History.

كما قام بعرض عدد من الأفلام والمواد الدعائية التي تلقي الضوء على الأماكن السياحية والأثرية المصرية والمنتجات والأنماط السياحية التي يستطيع السائح الاستمتاع بها خلال زيارته لمصر.

كما أعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بداية من الغد باللغات الأجنبية المختلفة والذي سيحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بها وما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متميزة ومتنوعة، واستعراض التجارب السياحية المختلفة التي يمكن أن يعيشها ويستمتع بها السائح أثناء زيارته لمصر، وإبراز الصورة الذهنية الجديدة للمقصد السياحي المصري، وذلك في ضوء الاستراتيجية الإعلامية للترويج التي أعدها تحالف كندي-إنجليزي عام 2021 لإظهار المقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية، هذا بالإضافة إلى أن هذا الموقع الترويجي سيقوم بتوفير كل ما يحتاج إليه السائح قبل وأثناء السفر من معلومات عن كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للدولة، والأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة ومواعيد عملها، وحالة الطقس حتى يتمكن من الاستعداد الجيد لرحلته.

وعقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي، عقد الوزير عدد من اللقاءات الإعلامية المنفردة مع كبرى وسائل الإعلام الألمانية منها Global TV Network ، Deutsche Press Agentur.