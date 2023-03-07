شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: صادرات الغاز المسال المصرية تحقق رقما قياسيا جديدا الأعلى منذ عقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك "أن صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية قفزت خلال الربع الرابع من عام 2022 إلى 2.6 مليون طن، مقابل 2.3 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 13 %وبهذا الأداء المرتفع للصادرات الذي تم تحقيقه على مدار العام من محطتي الإسالة في دمياط وإدكو ، بلغ إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال (لا يشمل صادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب) خلال عام 2022 نحو 7.4 مليون طن لتحقق بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى منذ أكثر من عقد كامل، وذلك في مقابل 6.6 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة نمو سنوي 12.1%، وهي نسبة النمو الأعلى على مستوى الدول العربية.

ووأضاف التقرير الصادر خلال شهر مارس الجارى الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة أوابك أن محطة الإسالة في دمياط حققت أداء متميزاً خلال عام 2022، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره من شحنات خلال العام نحو 4.14 مليون طن، وهو أعلى معدل يتم تصديره من المحطة منذ انطلاق تشغيلها عام 2005، وقد تصدرت تركيا قائمة الوجهات المستقبلة بحصة 27%، ثم إسبانيا بحصة 21%، وهولندا بحصة 9%، وفرنسا بحصة 5% وتوزعت الحصة المتبقية على عدة أسواق أوروبية وآسيوية أخرى.

وتابع التقرير ،أنه وإجمالاً، فقد استحوذت الأسواق الأوروبية مجتمعة (بما فيها تركيا والمملكة المتحدة على نحو 80% من إجمالي صادرات محطة دمياط للإسالة خلال عام 2022.