شكرا لقرائتكم خبر عن حلو الشام لمركزات الطماطم إحدى شركات بويميز القابضة بالتعاون مع مينزينى الإيطالية تطلق أكبر منصات التركيز فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة بويمز القابضة المالكة لشركة حلو الشام لمركزات الطماطم والاستثمار الزراعي بمصانعها بمدينة 6 اكتوبر، عن إطلاق أحدث منظومة لمركزات الطماطم والفاكهة بالتعاون مع مجموعة "MANZINI" الإيطالية والتي تعد أكبر شركات العالم للمركزات الطبيعية بدءًا من أنظمة الزراعة الرأسية للطماطم والجمع الآلي إلى تكنولوجيا التركيز فائق الجودة.

ويأتي إعلان الخطة التوسعية للشركة استفادةً من التوسعات الزراعية للظهير الصحراوي لكافة محافظات صعيد مصر اضافة للمساحات المنزرعة من قبل مما استوجب حتمية توسعة الخطوط الحالية للتركيز للاستفادة من غزارة الانتاج بعد تطوير اساليب الزراعة الرأسية المقاومة للآفات والتي تتيح ثمار عالية النضج لأتاحة كميات متناسبة من عصير الطماطم الصالح للتركيز بدرجة اللون وفق ما يتطلبه السوق الأوربية.





وتستهدف مجموعة بويمز القابضة من خطتها التوسعية أن تصبح مصر دولة مصدرة بقوة لمركزات الطماطم بدلًا من استيراده تماشياً مع سياسة الدولة بحتمية تعميق وتوطين الصناعة خاصة ما تمتلك منه مصر ميزات تنافسية كبرى، وكذلك لتلبية الأسواق التصديرية لمركزات الفراولة والرمان والجوافة والمانجو المصرية لما لهذه الثمار من شهرة عالمية وللسوق المصري جودة غير مسبوقة.

ومن جانبه، أكد د. مروان عبد المنعم، العضو المنتدب لشركة الأسواق العربية الجناح التجاري للمجموعة، أن مصر ستشارك في معرض Gulf Food القادم كأكبر عارض سواء لأسواق التعبئة العالمية او بمنتجات المجموعة للمستهلك من عبوات الكانز والعبوات الزجاجية بكافة احجامها و عبوات المطاعم 3 كيلو التي نصدرها بكميات تعاقدية كبيرة لأسواق الولايات المتحدة الامريكية تحت العلامة التجارية "إيزي كوك".