شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 7 مليار جنيه بخطة 22/2023 لتنفيذ 493 مشروعًا تنمويًا بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الدقهلية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 493 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 22/2023 تبلغ 7 مليار جنيه بنسبة زيادة 12,9% عن خطة 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مبادرة "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الدقهلية بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,2 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 31%، يليه قطاع النقل بقيمة 1,1 مليار جنيه بنسبة 15,7%، ثم قطاع الاسكان باستثمارات تبلغ 1,1 مليار جنيه بنسبة 15,7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 720,7مليون جنيه بنسبة 10,3%، ، وقطاع التعليم قبل الجامعي 524,7 مليون جنيه بنسبة 7,5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 19,8%.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية بلغ 26 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 427 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الدقهلية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 8 مجمعات للخدمات الزراعية، 7 نقاط اسعاف، 24 وحدة صحية، 447 فصل دراسي، 29 مدرسة، إلى جانب 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي تقليدي، 9 محطات معالجة، 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 12 وحدات اجتماعية، فضلا عن إنشار 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مركز شباب، 8 مجمعات خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، فضلا عن تأهيل وتبطين ترع بطول 75 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 364 كم ، وإنشاء 36 كوبري ري.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الدقهلية في خطة 22/2023 تتمثل في توجيه نحو 507 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 41 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 277 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في قطاع التنمية المحلية في رصف طرق محلية بحوالي 367 مليون جنيه، وفي مجال التعليم قبل الجامعي يستهدف تنفيذ 15 مشروعا تنمويا تتضمن إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وفصول رسمي لغات ولغات متميز، وتطبيق الجدارات في المدارس الفنية، إلى جانب تنفيذ 70 مشروعا تنمويا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي منها إنشاء جامعة المنصورة الجديدة، إنشاء جامعة المنصورة الأهلية.