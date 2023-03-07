شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يستضيف أعمال المؤتمر الدولى السابع لاتحاد الإحصائيين العرب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويعقد المؤتمر برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبحضور رؤساء ووفود الأجهزة الإحصائية العربية، وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية وأساتذة الجامعات ونخبة من الخبراء والمختصين.

ويأتي مؤتمر هذا العام تحت شعار " الدراسات الإحصائية في العالم العربي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية"، انطلاقا من إعتماد الدول على البيانات الإحصائية بشكل رئيسي، حيث تمثل هذه البيانات خريطة العمل لأجهزة الدولة، والتي تساعد صناع السياسات ومتخذي القرار في التخطيط السليم القائم علي بيانات دقيقة.