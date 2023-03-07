شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد لقاءات ثنائية مع كبار المسئولين الأمريكيين ورؤساء الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين الأمريكيين ورؤساء كبريات الشركات العالمية وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة، وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال انتاج البترول والغاز الطبيعى وزيادة الاستثمارات التي يتم ضخها في مصر في ظل الأسعار العالمية المرتفعة إلى جانب التنسيق والتعاون لتحقيق استفادة مصر من الخبرات العالمية والتكنولوجيات الداعمة لعمليات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات الكربونية.

الملا يبحث مع مساعدى وزيرا الخارجية والطاقة الأمريكيين سبل زيادة التعاون في التحول الطاقى

والتقى الملا مع مساعد وزير الخارجية الامريكى لموارد الطاقة جيفرى بيات والسيد براد كرابترى مساعد وزيرة الطاقة الامريكية بمكتب إدارة الطاقة الأحفورية والكربون، وتناول اللقاء سبل زيادة التعاون في مجال التحول الطاقى وخفض الانبعاثات بصناعة البترول والغاز في اطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة ومشاركتيهما في التعهد العالمى لخفض انبعاثات الميثان، وأوضح الملا ان مصر تمضى قدماً في تنفيذ عدد من مبادرات وبرامج تحول الطاقة بصناعة البترول والغاز على أرض الواقع والتي تم الإعلان عنها خلال تنظيمها لمؤتمر المناخ COP27، كما استعرض اللقاء الدور الاقليمى المتزايد لمنتدى غاز شرق المتوسط بإعتباره نموذجاً لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الغاز بالمنطقة للمساهمة في تأمين الإمدادات والعمل في الوقت نفسه على تحقيق الاستدامة من خلال مبادرته لإزالة الكربون من الغاز الطبيعي والتي أشاد بها الجانب الامريكى .

وعقد المهندس طارق الملا كذلك اجتماعاً مع برنارد لوني رئيس شركة بي بي البريطانية ، تم خلاله استعراض مشروعات الشركة البريطانية و خططها الاستثمارية في مصر فى مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز بهدف زيادة الإنتاج ، وأكد برنارد لوني على اهتمام شركته بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول المصري من خلال بحث ضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف مؤكداً ان مصر صنعت تجربة فريدة في تطوير قطاع الطاقة لديها وتعزيز مقوماته من البنية التحتية لجذب المستثمرين والشركات الكبرى ، معرباً عن تطلع بى بى لمد أواصر شراكتها مع مصر لفترة مماثلة لفترة عملها الناجحة التي امتدت لأكثر من 60 عاماً .

بى بى البريطانية تتطلع لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع قطاع البترول

الملا يبحث مع إينى الايطالية سرعة تنمية الحقول لزيادة الإنتاج

كما التقى المهندس طارق الملا مع السيد جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية أكبر منتجى ومستثمرى صناعة البترول والغاز في مصر، حيث ناقش الوزير مع مسئول الشركة الإيطالية تقدم الجهود المشتركة بين الجانبين لسرعة تنفيذ خطط التنمية والإنتاج لحقول واكتشافات الزيت الخام والغاز الطبيعى للإستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة ودعم خطط زيادة الإنتاج لتأمين الاحتياجات المحلية .

بترول أبوظبى الوطنية مهتمة بتنمية اعمالها واستثماراتها فى مصر

والتقى المهندس طارق الملا مع وفد من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" يضم كل من مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي، والسيد محمد العرياني نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الدولية، وأكد مسئولو شركة أدنوك اهتمامها بتنمية اعمالها واستثماراتها في مصر من خلال الفرص الواعدة في قطاع البترول المصرى، ورحب الوزير بإهتمام شركة أدنوك بالتواجد كشريك استثمارى لقطاع البترول والعمل في هذا الاطار على خطط استثمارية طموحة للشركة في مجال البترول والغاز خلال الفترة القادمة.

تعاون مصري مع المبادرة العالمية للمناخ فى البترول والغاز

وبحث المهندس طارق الملا مع الدكتورة براتيما رانجاراجان الرئيس التنفيذي لمبادرة المناخ فى مجال البترول والغاز (الاستثمار فى المناخ) OGCI Oil & Gas Climate Initiative سبل الاستفادة من انشطة المبادرة الجارية في العمل المناخي بما في ذلك أنشطة كفاءة الطاقة وإزالة الكربون من الغاز الطبيعي وخفض انبعاثات غاز الميثان. وأعربت الرئيس التنفيذي للمبادرة عن استعدادها للتعاون ونقل تلك التقنيات الجديدة إلى مصر. ومن جانبه رحب الوزير بالأنشطة التي تقدمها المبادرة لدعم صناعة البترول والغاز، وأشار الى الترتيب لعقد اجتماع بين مسئولي المبادرة والمختصين بالقطاع لمناقشة الجوانب الفنية والوقوف على كيفية الاستفادة المُثلى من هذه التقنيات.

شنايدر الكتريك تعزز تعاونها مع قطاع البترول فى التحول الرقمى وتبدى اهتمامها بالمشاركة فى برامج التدريب

والتقى عقد المهندس طارق الملا مع كاسبر هيرسبرج رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمى بصناعة البترول والغاز حيث تشارك شنايدر الكتريك حالياً في تنفيذ خطط قطاع البترول المصرى للتحول الرقمى في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية. كما تطرق اللقاء الى فتح افاق تعاون جديدة مع الشركة في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر البشرية حيث اكد الوزير أنه يتم العمل على هذا المحور من خلال برنامج التنمية البشرية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بالتعاون مع الشركاء العالميين وفقاً لأحدث المعايير و أبدت الشركة العالمية اهتمامها بالمشاركة في برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول ودعم عملية تنفيذه انطلاقاً من الاهتمام المشترك بإعداد كوادر بشرية مؤهلة.

اللقاء السنوى التاسع للطاقة فى مصر الذى نظمته الغرفة الثنائية للتجارة فى هيوستن

وعلى جانب آخر شارك المهندس طارق الملا فى اللقاء السنوى التاسع للطاقة فى مصر الذى نظمته الغرفة الثنائية العربية الامريكية للتجارة فى هيوستن بالشراكة مع شركة اباتشى الامريكية أحد أهم شركاء قطاع البترول وذلك بحضور الامين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط السيد أسامة مبارز، واستعرض الوزير الدور الحالى الذى تلعبه مصر كمركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة ومساهمتها فى تحقيق جانب من أمن الامدادات اقليمياً وانفتاحها على التعاون مع الدول والشركات العالمية من خلال العديد من الشراكات وفى مقدمتها منتدى غاز شرق المتوسط لتحقيق الاستغلال الامثل لموارد الطاقة، مؤكداً ان التعاون والتكامل بين الدول هو السبيل لمواجهة تداعيات التغيرات السريعة التى شهدتها اسواق الطاقة عالمياً، وأشار الى اهمية العمل على التوازى لتحقيق امن الطاقة من خلال زيادة الاستثمارات فى انتاج الوقود الاحفورى لتلبية احتياجات العالم مع دعم مسارات التحول الطاقى وخفض الكربون فى انتاج الوقود الاحفورى و التعاون فى تنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين والامونيا والطاقات الخضراء.