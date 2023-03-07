شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مدينة 15مايو" يتفقد جاهزية المراكز الطبية بمنطقة الامتداد تمهيداً لتشغيلها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - "خلف الله" يتابع التجهيزات اللازمة من الأدوات والأجهزة الطبية وجميع الأثاث اللازمة
وتفقد المهندس محمد خلف الله، ومرافقوه، مركز طبى المجاورة ( 11/12) بامتداد المدينة، للوقوف على أعمال التجهيزات اللازمة للبدء فى تشغيل المركز لخدمة سكان منطقة الامتداد، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق دوماً بين جميع الجهات المعنية من وزارة الصحة والمنطقة الطبية بالمدينة والتعاون من قبل مجلس أمناء المدينة، لسرعة إنهاء أعمال التجهيزات اللازمة للبدء فى تشغيل المركز.
كما قام رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بتفقد مركز طبى منطقة ( 120 / 290) فدانا بالإسكان الاجتماعي، لمتابعة أعمال التجهيزات اللازمة من معدات وأدوات وأجهزة طبية وأثاث، للبدء فى تشغيل المركز، حتى يكتمل المجتمع العمراني ويكون هناك مجتمع سكنى متكامل به جميع الخدمات، وهو ما يخدم جميع سكان مناطق الإسكان الاجتماعي.
وأكد المهندس محمد خلف الله، أن جهاز المدينة يقوم بأقصى جهد ممكن لتوفير جميع الخدمات على مستوى القطاعات بالمدينة.