شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم 7-3-2023 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7-3-2023 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري ، وبنك مصر 30.63 للشراء، 30.73 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى سجل 30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 30.72 جنيه للشراء، 30.81 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى30.72 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى30.72 جنيه للشراء. 30.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى30.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى30.63 جنيه للشراء. 30.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر30.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر30.63 جنيه للشراء. 30.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية30.73 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية30.73 جنيه للشراء. 30.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"30.73 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"30.73 جنيه للشراء. 30.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى30.78 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى30.78 جنيه للشراء. 30.83 جنيه للبيع.