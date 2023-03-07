شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: زيادة إنتاج البيض يهبط بسعر الكرتونة لـ95 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن أسعار البيض الابيض في المزرعة هبط دون 100 جنيه لتسجل الكرتونة 95 جنيها مع زيادة معروض البيض جزئيا في حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 98 جنيها والبيض البلدي 106 جنيها تسليم أرض المزرعة في حين يتم إضافة 10 إلي 15 جنيها للمستهلكين.

وأضاف في تصريحات خاصة أنه بالنسبة لسعر الدواجن لا يزال يسجل مستوى 71 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل المستهلكين بين 80 و85 جنيها حسب المنطقة السكنية.

وشدد على ضرورة تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

وأضاف في بيان لشعبة الدواجن اليوم الأربعاء، أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار انفلونزا الطيور.

وأكد سامح السيد، أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلي انخفاض حلقات التداول ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، حيث إن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيري ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.

وأشار إلي أن المقترح الثالث هو ربط مجازر الدواجن بالمزارع وتحديد خط سير سيارات نقل الدواجن بخطاب من الطب البيطري بحيث يكون خط السير من المزرعة إلي المجزر المتجهة إليه، وذلك بهدف تقليل عدد الوسطاء للحد من زيادة السعر على المستهلكين، لأن الفجوة بين المزرعة وبين بيع الدواجن الحية للمستهلك تتراوح بين 20 إلي 25 جنيها.

وتابع رئيس شعبة الدواجن، أن التكلفة الإنتاجية الفعلية لكيلو الدواجن لا يتجاوز 60 جنيها هذه الفترة ورغم ذلك تباع من المزرعه بـ70 جنيها، مشيرا إلي أن تاجر النقل من المزرعة لمحلات بيع الدواجن يضيف 4 جنيهات للكيلو ومحل بيع الطيور الحية يضع هامش ربح من 8 إلي 10 جنيها الأمر الذي يجعل سعر الكيلو من الدواجن محمل بتكاليف يمكن تفاديها من خلال حظر التداول الحي.