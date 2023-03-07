شكرا لقرائتكم خبر عن 874 ألف طن حجم الإنتاج المحلى من السولار نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الإنتاج المحلي من السولار سجل ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع الإنتاج المحلي من السولار ليسجل 874 ألف طن في شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 831 ألف طن في شهر نوفمبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 43 ألف طن.

وكانت معدلات الإنتاج من السولار، ارتفعت أيضا في شهر يوليو الماضي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 878 ألف طن، بينما كانت نحو 630 ألف طن في شهر يوليو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 248 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز، إن الاستهلاك المحلي من السولار سجل في المقابل ارتفاعا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث بلغ الإجمالي نحو مليون و53 ألف طن في شهر يوليو الماضي، مقابل مليون و19 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 34 ألف طن.

وشهد الشهر الماضي ارتفاع الاستهلاك المحلي بشكل طفيف، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو مليون و217 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل مليون و169 ألف طن في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 48 ألف طن.