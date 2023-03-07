شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات السكك الحديد تغلق على ارتفاع 26.4 مليون جنيه عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات السكك الحديدية في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي الإيرادات نحو 338.3 مليون جنيه، مقابل نحو 311.9 مليون جنيه في شهر ديسمبر السابق له بزيادة بلغت نحو 26.4 مليون جنيه.

وفي شهر نوفمبر السابق له، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 334 مليون جنيه، بينما كانت نحو 313.6 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 20.4 مليون جنيه.

وكانت قيمة إيرادات السكك الحديدية سجلت نحو 3.6 مليار جنيه خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، وذلك وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.

وبلغ عدد ركاب السكك الحديدية 342.5 مليون راكب خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 346 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1%.

وسجلت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 4.5 مليون طن خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 4.1 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.