شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: قطاع الصحة يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بتنمية محافظات الصعيد من خلال إنشاء المئات من المشروعات فى كافة القطاعات لتحسين معيشة المواطنين فى الريف المصرى.

وقطاع الصحة فى محافظة المنيا، استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بخطة 22/2023 بحجم استثمارات بلغ 961,3 مليون جنيه بنسبة 22%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 914,6 مليون جنيه بنسبة 21%.

وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 876,5 مليون جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع الاسكان 711,8 مليون جنيه بنسبة 16%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 308,9 مليون جنيه بنسبة 7%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 581,6 مليون جنيه بنسبة 14%. وفقا لاحدث تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وفى مجال الاسكان بمحافظة المنيا بخطة 22/2023 وتتمثل في توجيه نحو 334,9 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتصل عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 51 مشروع، وفي مجال التنمية المحلية من المستهدف تنفيذ 170 مشروع تنموي، إلى جانب تنفيذ 26 مشروع في مجال الصحة.

ويصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 324 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة عام 22/2023 تبلغ 4,4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 29% عن خطة 21/ 2022.