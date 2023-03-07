شكرا لقرائتكم خبر عن عدد ركاب النقل البحرى يرتفع إلى 229.5 ألف راكب بالربع الرابع من عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حكومية، ارتفاع كبير في عدد ركاب النقل البحري في الفترة الأخيرة، حيث سجل عدد الركاب نحو 229.5 ألف راكب في الربع الرابع من العام الماضي 2022، بينما كان نحو 145.2 ألف راكب في الربع المناظر له من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 84.3 ألف راكب.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد ركاب النقل البحري بلغ نحو 124.6 ألف راكب في الربع الثالث من العام المنتهي في 2022، بينما كان نحو 113.5 ألف راكب في الربع المناظر له من العام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 11.1 ألف راكب.

ارتفع عدد ركاب النقل البحري بالربع الرابع من عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل عدد الركاب نحو 145.2 ألف راكب خلال تلك الفترة، مقابل 44.6 ألف راكب خلال الربع الرابع من عام 2020، بزيادة بلغت نحو 100.6 ألف راكب.

ورصدت بيانات الإحصاء، تطور عدد ركاب النقل البحري خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ العدد نحو 113.5 ألف راكب، مقابل 18.5 ألف راكب خلال الربع السابق له عام 2020، بزيادة بلغت 95 ألف راكب.

وفي الربع الثاني من عام 2021 سجل عدد ركاب النقل البحري، ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2020، حيث بلغ عدد ركاب النقل البحري نحو 53.4 ألف راكب بالربع الثاني عام 2021، بينما كانت 4.2 ألف راكب خلال الفترة المقارنة العام الماضي، بزيادة بلغت 49.2 ألف راكب.