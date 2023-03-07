شكرا لقرائتكم خبر المنافسة توافق على بيع stc كامل حصتها في «مراكز الاتصال» لـ«سلوشنز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الهيئة العامة للمنافسة على بيع stc حصتها الكاملة البالغة 49% في شركة «مراكز الاتصال» إلى شركة «سلوشنز».

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية «stc» في بيان أمس، أنه صدر عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة، وذلك بموجب قرارها الصادر برقم 503 وتاريخ 05-3-2023م، بشأن توقيعها عرض ملزم مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، وذلك لبيع كامل حصتها البالغة 49% في شركة مراكز الاتصال (سي سي سي).

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان شركة الاتصالات السعودية في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 11-1-2023م بشأن توقيعها اتفاقية البيع والشراء (SPA) بتاريخ 11-1-2023م، وذلك لبيع كامل حصتها البالغة 49% في شركة مراكز الاتصال (سي سي سي)، وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الصفقة.

وفي ذات الشأن، أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة وذلك بموجب قرارها الصادر برقم 503 وتاريخ 05-03-2023م بشأن الصفقة.

ويأتي ذلك إشارة إلى إعلان الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 11-01-2023م بشأن توقيعها اتفاقية البيع والشراء (SPA) بتاريخ 11-01- 2023م، وذلك للاستحواذ على نسبة 100% من شركة مراكز الاتصال (سي سي سي) (الصفقة)؛ وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ.