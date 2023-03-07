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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، والذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، طرحت مساحات تأجيريه لعدد من المحلات التجارية بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات بمحطة كدانة بمشعر منى. يأتي تأجير المساحات بغرض رفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة وفق معايير عالية، وذلك لتحقيق الراحة لضيوف الرحمن والمعتمرين، وسعيا لاستدامتها على مدار العام. وأوضحت كدانة للمؤسسات والشركات ورواد الأعمال، بأن آخر موعد لتقديم الملفات سيكون بتاريخ 2023/03/09، مشيرة إلى أن استقبال الاستفسارات والتواصل يكون عبر البريد الالكتروني: FWKHUJAKidana.com.sa.

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